Бензин и некоторые овощи подорожали в Карелии

Овощи, фрукты, топливо подорожали в Карелии. Это следует из данных Карелиястат за неделю. Но есть и то, что стало дешеветь.

Сильнее всего с 28 мая по 3 июня выросла в цене морковь (7,8%), яблоки (5,4%), репчатый лук (3,2%), свекла (2,9%), картофель (2,6%). Выросли в цене колбаса, подсолнечное масло, курица, молоко, пшеничная мука. Подорожали некоторые лекарства, пылесосы и обрезная доска.

Помидоры и огурцы подешевели, как и бананы, белокочанная капуста. Цены на яйца, соль, овощные консервы для детей, макароны, греча, творог снизились.

Изменились и цены на бензин. Топливо АИ-98 подорожало на 0,4%, АИ-95 – 0,2%, АИ-92 и дизель - на 0,1%. // фото unsplash.com/ Engin Akyurt