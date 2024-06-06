В Росстате отметили рост зарплат россиян

Зарплата у россиян выросла, так считают в Росстате. В марте 2024 года рост реальных зарплат увеличилась на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

По сравнению с февралем 2024 года реальные зарплаты в марте выросли на 11,4%, сообщает «Газета.Ru». По итогам первого квартала 2024 года рост относительно аналогичного периода прошлого года составил 11%.

Средняя зарплата в номинальном выражении в марте 2024 года составила 87 740 рублей, что на 21,6% больше, чем в марте 2023 года.

Реальная зарплата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции в государстве. // фото «Петрозаводск говорит»