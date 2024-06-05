В Карелии готовят программу экологического развития региона
«Российское экологическое общество» – крупнейшая в стране общественно-экспертная платформа по развитию и реализации экологических инициатив и проектов, объединяющая профессиональных экспертов, эколидеров, представителей науки, бизнеса и органов власти. Ее руководитель Рашид Исмаилов возглавляет Экологический совет при Правительстве Карелии.
Предметом подписанного соглашения стало сотрудничество в решении приоритетных задач в области экологического развития Карелии до 2030 года, озвученных Президентом России Владимиром Путиным в своем послании Федеральному Собранию.
Так, совместными усилиями в республике будет создана общественно-экспертная площадка, которая объединит государственные органы власти, общественность и бизнес для сопровождения реализации региональной природоохранной политики и национального проекта «Экология», включения в него новых инициатив.
На первом заседании Экологического совета при Правительстве Карелии Рашид Исмаилов уже поддержал предложения по включению дополнительных водных объектов в новый федеральный проект, закупку лесохозяйственной техники в рамках проекта «Сохранение лесов», включение мероприятий по расчистке русел рек.
В Карелии сейчас разрабатывается комплексная программа экологического развития республики с учетом задач по обеспечению природоохранного суверенитета. Наше сотрудничество поможет реализовать экологическую программу региона,
– отметил Артур Парфенчиков.
Особое внимание будет уделено выработке адресных решений для улучшения качества окружающей среды, создания комфортных условий для жизни населения, а также обеспечения экологического суверенитета республики и формирования экологической культуры у граждан.
Рашид Исмаилов отметил, что главные акценты в программе уже определены.
Мы расставили приоритеты, и общественность их поддержала. Программу будем обсуждать публично, чтобы все заинтересованные могли принять в ней участие, – заявил Рашид Исмаилов.
//Фото: пресс-служба Правительства Карелии