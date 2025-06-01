01 июня 2025, 11:15
Белгородец выполнял задание известного программиста и нарушил закон
Мошенники втерлись в доверие к мужчине под именем знаменитости
Фото: freepik // rawpixel.com
Агентство "Прайм" рассказало, как в Белгороде мужчина доверился неизвестному под именем известного программиста и помог ему в сбыте наркотиков. За это правонарушителя приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима.
В социальной сети мужчина познакомился со знаменитостью, которая отправила ему координаты с тайниками. Там находилось 7 килограммов наркотиков. Белгородец должен был расфасовать вещества, доставить их в другие регионы и оборудовать тайники там. Однако полиция задержала мужчину раньше и изъяла наркотики.
Суд приговорил преступника к 12,5 колонии строгого режима. Мужчина отрицал свою вину до последнего. © «Петрозаводск говорит»