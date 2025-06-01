В Суоярви мужчина неудачно чихнул и разорвал пищевод

В Суоярви пресс-служба местной больницы рассказала, как мужчина хотел сдержать позыв чихнуть и зажал нос, но в итоге нанес себе серьезные травмы. Первыми симптомами были боли в шее, изменения в голосе.

34-летний мужчина обратился в больницу с острой болью при глотании и опухшей шеей. На рентгенограмме врачи увидели большое скопление воздуха в мягких тканях шеи перед трахеей. Также доктора поставили диагноз: спонтанный разрыв пищевода.

Врачи настоятельно рекомендуют не зажимать нос, если хочется чихнуть. Это может привести к скоплению воздуха в грудной клетке, нарушению целостности барабанной перепонки и внутреннему кровоточению головного мозга. © «Петрозаводск говорит»