Петрозаводские пожарные потушили мусор

В 04:30 пожарные получили сообщение о пожаре на открытой местности. На место происшествия отправилось 8 человек и 2 единицы техники, возгорание было успешно ликвидировано, об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Карелия.

Пожар произошел в северной столице на улице Олега Кошевого. Огонь уничтожил мусор на площади 2 квадратных метров.

МЧС Карелии напомнило об осторожности с огнем на открытых местностях. © «Петрозаводск говорит»