В главный детский праздник эксперты рассказали, как обезопасить детей

Дети часто становятся жертвами мошенников, поэтому родители должны обучить их основам поведения в Интернете. Взрослым нужно объяснить, куда обращаться ребенку, если его обманули в сети, этим делятся "Известия".

Обучение ребенка кибербезопасности должно происходить комплексно, в том числе и в образовательных организациях. Эксперты советуют применять современные методы технологической защиты: родительский контроль, двухфакторная аутентификация.

45% детского населения не понимают базовых принципов кибербезопасности. Эксперты особенно обеспокоены, что мошенники манипулиряют детьми и заставляют делать их опасные вещи. © «Петрозаводск говорит»