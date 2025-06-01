01 июня 2025, 10:30
Общество

В главный детский праздник эксперты рассказали, как обезопасить детей

Специалисты напомнили, что детей важно обучить правилам поведения в Интернете
детский сад
Фото: freepik

Дети часто становятся жертвами мошенников, поэтому родители должны обучить их основам поведения в Интернете. Взрослым нужно объяснить, куда обращаться ребенку, если его обманули в сети, этим делятся "Известия". 

Обучение ребенка кибербезопасности должно происходить комплексно, в том числе и в образовательных организациях. Эксперты советуют применять современные методы технологической защиты: родительский контроль, двухфакторная аутентификация.

45% детского населения не понимают базовых принципов кибербезопасности. Эксперты особенно обеспокоены, что мошенники манипулиряют детьми и заставляют делать их опасные вещи. © «Петрозаводск говорит»

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