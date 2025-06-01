В Сортавала жителям аварийного дома сделали перерасчет за три года

Прокуратура Сортавала защитила права местных жителей, и внесли представление руководителю ресурсоснабжающей организации за начисление за электроэнергию по прибору учета, а не по нормативу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Карелии.

В 2019 году дом признали аварийным, он подлежал сносу. Однако в ресурсоснабжающей организации продолжали выставлять счета жителям, но по прибору учета.

Прокуратура вмешалась в это дело и восстановила права граждан. Перерасчет за период с апреля 2022 года по март 2025 года составил свыше 20 тысяч рублей. © «Петрозаводск говорит»