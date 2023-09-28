28 сентября 2023, 07:52
Бдительная соседка услышала стоны пенсионера и спасла его
Женщина в Петрозаводске вызвала пожарных – они успели вовремя
Вчера в обед на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. Звонила проживающая в доме на улице Советской женщина.
Она сообщила, что за стенкой слышит громкие стоны и просьбы о помощи. Зная, что в квартире живет пожилой человек, она обеспокоилась.
Когда прибыли пожарные, дверь им никто не открыл. Спасатели приняли решение проникнуть внутрь квартиры на втором этаже через окно с помощью трехколенной лестницы. Они обнаружили хозяина лежащим на полу, мужчина был почти без сознания. На место происшествия немедленно вызвали врачей скорой помощи. // фото: egor_ivlev/unsplash.com