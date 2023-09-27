Предполагаемый убийца молодого жителя Карелии арестован

В Пудоже возбуждено уголовное дело после гибели 26-летнего мужчины. Оно заведено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Напомним, об убийстве молодого отца двух детей стало известно 25 сентября. По данным следствия, тело мужчины было обнаружено около здания на улице Пионерской. Погибший имел повреждения в области головы.

Было установлено, что к преступлению причастен 27-летний ранее судимый местный житель. Выяснилось, что между ним и погибшим произошел конфликт. Мужчина ударил оппонента, тот упал и ударился головой, в результате чего умер.

Суд сегодня принял решение об аресте подозреваемого. Назначены судебные экспертизы, устанавливаются обстоятельства трагедии. // Фото: unsplash.com / Engin Akyurt