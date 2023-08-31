Банки в России начали выдавать деньги по законам шариата

Партнерское, то есть исламское финансирование внедрят в банках России с 1 сентября. Пока эксперимент стартует в четырех регионах – Дагестане, Башкирии, Чечне и Татарстане. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Главное отличие исламского финансирования от обычных банковских продуктов – строгое соответствие нормам шариата. Это означает есть запрет на взимание процентов, чрезмерного риска и инвестиций в определенные отрасли.

Это в том числе торговля алкоголем, табаком, свининой, азартные игры, индустрия развлечений для взрослых. // фото: Dielmann/ pixabay.com