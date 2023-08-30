Бывший солист популярной российской группы раскрыл причину ее распада

Бывший участник популярной российской группы «Чай вдвоем» Денис Клявер рассказал, что коллектив распался из-за возникшего в нем творческого тупика. Слова музыканта приводит издание Teleprogramma.pro.

Певец отметил, что они со вторым участником группы Стасом Костюшкиным оказались в ситуации, когда создавать новую музыку вдвоем им стало сложно.

«Просто десять лет назад мы оказались заложниками одного жанра... Был творческий тупик жанра "Чай вдвоем". Мы кардинально разные. Есть эксцентричный артист Стас Костюшкин и брутальный романтичный я», - сказал Клявер.

После распада группы «Чай вдвоем» оба ее участника начали сольную карьеру. Клявер отметил, что за прошедшие десять лет практически не поддерживал контакты с бывшим коллегой. При этом претензий в адрес друг друга музыканты не высказывали. // Фото: unsplash.com / Robinson Recalde