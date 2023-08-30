Перечислены самые угоняемые автомобили в России

Составлен рейтинг самых угоняемых автомобилей России. Его представил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов, его слова приводит Autonews.ru.

По данным эксперта, самыми угоняемыми оказались автомобили марки Hyundai. На втором месте расположились машины Kia, а на третьем - Toyota. Популярны у угонщиков и автомобили марки ВАЗ.

Среди корейских машин наибольший интерес у злоумышленников вызывают Kia Rio, Hyundai Santa Fe и Kia Sorento, среди японских - Toyota RAV4, Camry, а среди российских - Lada Granta и Largus. // Фото: unsplash.com / Ryan Porter