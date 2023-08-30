Ребенок погиб во время игры на детской площадке в российском регионе

В Красноярском крае девятилетний мальчик погиб во время игры на детской площадке. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Трагедия произошла сегодня, 30 августа, в селе Большая Косуль. По данным ведомства, группа детей играла на площадке. Школьники привязали к игровому комплексу веревку, и в какой-то момент девятилетний мальчик запутался в этой веревке, которая обвила ему шею.

Товарищи пострадавшего не сразу поняли, что их другу нужна помощь. В результате школьник задохнулся. Взрослых рядом не оказалось.

На месте трагедии работают следователи. Проводится осмотр площадки, опрашиваются свидетели. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev