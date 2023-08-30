Мужчина поел грибов и оказался в реанимации в Петербурге

В Санкт-Петербурге молодой мужчина тяжело отравился грибами. Об этом сообщает портал 78.ru.

По данным источника, 30-летнего горожанина госпитализировали прямо с остановки общественного транспорта в поселке Песчаном. Выяснилось, что перед этим мужчина поел грибов.

У жителя Северной столицы диагностировали острое отравление. В тяжелом состоянии пострадавшего поместили в реанимацию. // Фото: unsplash.com / Mat Napo