Банк без ведома мужчины повесил на него кредит

Банк составил кредитный договор без ведома мужчины и предъявил ему требования. Однако житель Кондопоги смог оспорить это в суде, сообщила пресс-служба Кондопожского городского суда.

Банк не смог доказать, что мужчина оформлял у них кредит. В представленных документах были серьезные ошибки: не было подписи заемщика, руководителя, главного бухгалтера и кассира, выдавшего денежные средства.

Суд обязал банк направить в бюро кредитных историй сведения об отсутствии у мужчины каких-либо обязательств по данному кредитному договору. © «Петрозаводск говорит»