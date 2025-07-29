29 июля 2025, 18:08
Общество

Банк без ведома мужчины повесил на него кредит

Мужчина обратился в суд, потому что банк оформил кредит без него
суд
Фото: freepik // fabrikasimf

Банк составил кредитный договор без ведома мужчины и предъявил ему требования. Однако житель Кондопоги смог оспорить это в суде, сообщила пресс-служба Кондопожского городского суда. 

Банк не смог доказать, что мужчина оформлял у них кредит. В представленных документах были серьезные ошибки: не было подписи заемщика, руководителя, главного бухгалтера и кассира, выдавшего денежные средства. 

Суд обязал банк направить в бюро кредитных историй сведения об отсутствии у мужчины каких-либо обязательств по данному кредитному договору. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Кондопожский городской суд
кредит
Банк
Суд
кредитная история