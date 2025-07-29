Лесничую из Суоярви уличили во взяточничестве

Лесничая Суоярвского центрального лесничества подделывала документы, предоставляла недостовернные данные за взятку. Теперь на нее завели четыре уголовных дела, сообщила пресс-служба следственного комитета по РК.

Женщина вместе с подопечными организовала эту преступную схему. Она занижала объем древесины, меняла её породный состав, чтобы избежать проверок лесничества. Таким образом она хотела разрешить вырубку там, где это запрещено законом. Чтобы со стороны все выглядело легально, лесничая заключила фиктивный договор подряда.

Теперь ее обвинили за получение взятки за совершение заведомо незаконных действий, злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере и служебный подлог. Подопечные-соучастники свою вину не признали, как и их руководитель. © «Петрозаводск говорит»