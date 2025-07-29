В Лахденпохском районе школьники попытались переплыть залив

Четверо школьников плавали в Яккимваарском заливе. Двоих нашли уже на грани истощения, сообщила межрегиональная общественная организация пожарной охраны "Спас-северозапад".

Дети без жилетов плыли в районе поселка Раухала. Им помогли, посадили на катер и доставили до берега.

Со школьниками провели беседу, но попросили родителей объяснить правила безопасности еще раз. © «Петрозаводск говорит»