29 июля 2025, 17:40
В Лахденпохском районе школьники попытались переплыть залив
Дети плыли по пути следования катеров
Фото: freepik // wirestock
Четверо школьников плавали в Яккимваарском заливе. Двоих нашли уже на грани истощения, сообщила межрегиональная общественная организация пожарной охраны "Спас-северозапад".
Дети без жилетов плыли в районе поселка Раухала. Им помогли, посадили на катер и доставили до берега.
Со школьниками провели беседу, но попросили родителей объяснить правила безопасности еще раз. © «Петрозаводск говорит»