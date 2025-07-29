29 июля 2025, 17:40
Общество

В Лахденпохском районе школьники попытались переплыть залив

Дети плыли по пути следования катеров
волна
Фото: freepik // wirestock

Четверо школьников плавали в Яккимваарском заливе. Двоих нашли уже на грани истощения, сообщила межрегиональная общественная организация пожарной охраны "Спас-северозапад".

Дети без жилетов плыли в районе поселка Раухала. Им помогли, посадили на катер и доставили до берега. 

Со школьниками провели беседу, но попросили родителей объяснить правила безопасности еще раз. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Лахденпохский район
дети
школьники
залив
катер