Бандиты похитили петрозаводчанина и отобрали у него квартиру

В Петрозаводске расследуется уголовное дело в отношении четырех мужчин. Они обвиняются в мошенничестве, похищении человека и незаконном лишении человека свободы, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в 2019 году организованная группа лиц совершила мошенничество в отношении жителя Петрозаводска, в результате чего потерпевший лишился квартиры стоимостью не менее трех миллионов рублей. После этого горожанина похитили и незаконно удерживали в различных квартирах карельской столицы.

«По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет», - сообщили в СК.