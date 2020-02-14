14 февраля 2020, 14:26
Происшествия

Внедорожники столкнулись на смене сигналов светофора в Петрозаводске

Жесткая авария на пересечении двух проспектов попала в объектив камер наблюдения

Сегодня днем, в 11:58, на пересечении Комсомольского проспекта и проспекта Александра Невского в Петрозаводске произошла авария. Столкнулись два внедорожника. ДТП попало в объектив камер наблюдения компаний «Сампо.ру» и «Ситилинк».

На кадрах видно, как отечественный автомобиль выехал на пересечение проспектов на смене сигналов светофора. Пересечь длинный перекресток он не успел - произошло столкновение с другим внедорожником.

В результате ДТП транспортные средства получили повреждения, движение по перекрестку оказалось затруднено.

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