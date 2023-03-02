Бандиты избили охранника и ограбили магазин в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска на днях поздно вечером поступил звонок из сетевого магазина. Сотрудники рассказали, что в торговую точку ворвались неизвестные. Они избили охранника и открыто похитили товар, сообщает пресс-служба МВД по РК.

На место выехали сотрудники ППС. Они получили приметы подозреваемых и начали отрабатывать территорию. В скором времени двое похожих мужчин были обнаружены, работники магазина опознали их.

25-летние горожане были задержаны и доставлены в отдел полиции. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. // Фото: unsplash.com