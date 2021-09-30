Бандит ворвался ночью в квартиру петрозаводчанки

В полицию Петрозаводска обратилась 54-летняя женщина. Она рассказала, что малознакомый мужчина ночью выбил дверь в ее квартиру и украл вещи на 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка разыскали 36-летнего подозреваемого. Он объяснил, что спланировал преступление заранее. Мужчина знал, где живет женщина, и понимал, что она не сможет оказать ему сопротивления. Ночью в состоянии алкогольного опьянения он ворвался в квартиру, оттолкнул хозяйку и похитил два мобильных телефона, бижутерию и сумку с вязальными нитками. Украшения грабитель попытался сдать в ломбард, но они оказались не золотыми. Мобильники были проданы за 200 рублей. А нитки преступник реализовать не успел.

Подозреваемый арестован. Возбуждено уголовное дело о грабеже с проникновением в жилище. Злодею грозит до семи лет лишения свободы. Фото pixabay.com/250432