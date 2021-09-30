Директор фирмы в Карелии ради помощи отцу знакомой подделала документы

В Сортавале завершили расследование уголовного дела в отношении руководительницы одной из местных компаний. Женщина хотела помочь отцу своей знакомой и ради этого сфальсифицировала официальные дкументы, сообщили в СУ СКР по Карелии.

Мужчину в мировом суде признали виновным в совершении административного правонарушения. В наказание он должен был отработать 20 часов. Осужденного направили для обязательных работ в компанию, обслуживающую жилой фонд в Хелюле.

Дочь мужчины попросила знакомую руководителя этой фирмы оформить документы, что ее отец якобы трудился разнорабочим. Директор так и сделала. На самом же деле осужденный не работал, то есть не отбыл наказание.

Дело направили в суд, женщина может получить до двух лет лишения свободы. // Фото: freepik.com