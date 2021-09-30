Гранату времен Великой Отечественной войны нашли в Карелии

Очередную опасную находку сделали поисковики в Пряжинском районе. В Карельской республиканской поисково-спасательной службе сообщили, что на этот раз обнаружили гранату.

Ручная граната М-32 лежала в лесу Пряжинского района. Ее изъяли, подразделение разминирования и взрывных работ обезвредило боеприпас.

Напомним, Пряжа в годы Великой отечественной войны была оккупирована почти в течение трех лет. В лесах действовали партизанские отряды. До наших дней здесь часто находят боевое оружие. // Фото: источник