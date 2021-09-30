30 сентября 2021, 13:46
Гранату времен Великой Отечественной войны нашли в Карелии
Поисковики обнаружили в Пряжинском районе боеприпас и разминировали его
Очередную опасную находку сделали поисковики в Пряжинском районе. В Карельской республиканской поисково-спасательной службе сообщили, что на этот раз обнаружили гранату.
Ручная граната М-32 лежала в лесу Пряжинского района. Ее изъяли, подразделение разминирования и взрывных работ обезвредило боеприпас.
Напомним, Пряжа в годы Великой отечественной войны была оккупирована почти в течение трех лет. В лесах действовали партизанские отряды. До наших дней здесь часто находят боевое оружие. // Фото: источник