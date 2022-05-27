Бал и шествие выпускников пройдут в Петрозаводске в День города

Для выпускников карельской столицы впервые в этом году проведут «Петровский бал» с «Алыми парусами на Онего». Мероприятия пройдут в День города, 25 июня.

Танцевальное действо перенесет гостей праздника в атмосферу петровской эпохи. Откроется бал у памятника Петру Первому. Танцевальные пары в костюмах, воссозданных по образцам петровской эпохи, исполнят классические бальные танцы - полонез, менуэт и вальс. Танцевальную эстафету примут выпускники петрозаводского президентского кадетского училища, ПетрГУ, лицеев и школ, рассказали в мэрии. Бал продолжится у ротонды.



Также в этот день состоится шествие выпускников. Завершится оно у главной сцены праздника на набережной. Выпускники будут кружиться в вальсе, а по Онежскому озеру пройдет бригантина с алыми парусами. Сейчас будущие выпускники разучивают танцы, для пар готовят костюмы, кипит работа над программой бала.

10 июня на площади Кирова состоится открытый мастер-класс по бальным танцам. Попробовать себя в танце могут все желающие. В Интернете также разместят обучающие видеоролики. Петрозаводчане смогут показать свои танцевальные навыки на «Петровской ассамблее» - завершающем осеннем костюмированном концерте. (фото pixabay.com, 4666192)