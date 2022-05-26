Дети до 13 лет смогут бесплатно посетить музей «Кижи»

В День защиты детей маленькие жители Карелии смогут бесплатно посетить залы музея «Кижи» на площади Кирова, 10-а, в Петрозаводске.

Покупать билет не потребуется только детям до 13 лет. Гости с 14 до 22 могут воспользоваться пушкинской картой и приобрести билеты онлайн, сообщили пресс-службе музея.

1 июня с 10:00 до 18:00 гости могут посетить выставку «Огненный гаджет» (0+). Она посвящена истории происхождения, традициям, приметам и поверьям, связанным с русской печью. Также гостям предложат посетить выставку «Синяя птица Севера» (0+), посвященную традиционной технологии крашения и украшения тканей кубовой набойкой.

Платные экскурсии проводятся по предварительной записи. Также 1 июня по предварительной записи гости смогут поучаствовать в мастер-классе по созданию деревянного сувенира-магнита в технике точечной росписи и декупажа, и мастер-классе «Брелок досюльным швом». Мастер-классы платные и проводятся при записи не менее пятерых посетителей. Предварительно записаться можно по телефонам: (8142) 79-98-66, +7(921)-527-4450.