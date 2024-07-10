10 июля 2024, 18:51
Происшествия

Бабушка с внучкой из Воронежа заблудились в лесу в Карелии

Карельские спасатели вывели из леса любителей ягод

С началом сезона ягод в карельских лесах стали пропадать люди. Об этом сообщает Карельская республиканская поисково-спасательная служба.

По данным КРПСС, 8 июля в лесу недалеко от Медвежьегорска заблудились бабушка с внучкой - жители Воронежа. А 10 июля там же заплутал 39-летний местный житель.

В обоих случаях сотрудники Медвежьегорского поисково-спасательного отряда оказались на высоте. Они в кратчайшие сроки нашли заблудившихся любителей ягод и вывели их из леса. // Фото: freepik.com / Wirestock

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Метки: 
Медвежьегорский район
Воронеж
лес
КРПСС
новости Карелии
ягоды