Бабушка с внучкой из Воронежа заблудились в лесу в Карелии

С началом сезона ягод в карельских лесах стали пропадать люди. Об этом сообщает Карельская республиканская поисково-спасательная служба.

По данным КРПСС, 8 июля в лесу недалеко от Медвежьегорска заблудились бабушка с внучкой - жители Воронежа. А 10 июля там же заплутал 39-летний местный житель.

В обоих случаях сотрудники Медвежьегорского поисково-спасательного отряда оказались на высоте. Они в кратчайшие сроки нашли заблудившихся любителей ягод и вывели их из леса. // Фото: freepik.com / Wirestock