Автовокзал опубликовал расписание рейсов на 3 января

В ГУП РК «Карелавтотранс» опубликовали расписание автобусов из Петрозаводска на 3 января. Оно появилось в паблике учреждения.

В период до 6 января автовокзал публикует расписание на каждый конкретный день. В него при этом могут вносить дополнительные рейсы.

Так, 3 января будут выполнены несколько десятков междугородних и пригородных рейсов. // Фото: freepik.com / wirestock