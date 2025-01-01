Оливье и кино: что посмотреть жителям Карелии на новогодних праздниках

Новогодние каникулы — самое удачное время, чтобы провести его с близкими. А кино всегда объединяет самых разных людей.

Самый обсуждаемый сериал «Первый номер» (18+) по сценарию Сергея Минаева

Популярный в прошлом писатель Константин Иноземцев вышел в тираж. Долги копятся, роман не пишется, новая этика бесит, да ещё и любовь всей жизни выходит замуж — но не за него. Внезапно Косте выпадает шанс перезапустить журнал, находящийся на грани закрытия из-за ухода западных издателей. Коллектив журнала против его назначения, но Косте плевать. Он привык жить, нарушая правила, и намерен доказать себе, миру и возлюбленной, что ещё чего-то стоит. Но увидит ли первый номер свет с таким главредом?

Второй сезон комедии «Успешный» (18+) с Владимиром Сычевым

В первом сезоне «Успешного» коуч Саша, который тратил все свои небольшие сбережения на сомнительные авантюры, заразил своим жизнелюбием и верой в безоговорочный успех миллиардера Калугина, глубоко несчастного человека. Но пока Калугин учился простой радости жизни, Саша становился монстром, одержимым деньгами и темной стороной успеха. В новом сезоне бывший неудачник, а ныне успешный коуч — Саша достиг невероятных высот в инфобизнесе. Курсы продаются, бабки мутятся, тайный роман с женой бывшего босса крутится. О том, как он покушался на жизнь этого самого босса, Саша не думает. А стоило бы — ведь последствия могут быть непредсказуемыми!

Фильм «Папу маме заверни» (12+) с Дмитрием Нагиевым и Екатериной Шпицей

Больше всего на свете 9-летняя Вита хочет, чтобы её мама Катя была счастлива, и отчаянно ищет ей женихов. Но ни один кандидат не устраивает строгую школьную учительницу, да и сама Вита понимает: мать достойна большего. Однажды девочка узнаёт, что когда-то Катя была влюблена в известного актёра, который отговорил её становиться актрисой, и решает устроить им новую встречу. Достучаться до неприступной звезды — настоящий квест, но Вита и её друзья не намерены отступать.

Фильм «Серебряные коньки» (18+) с Юрой Борисовым

Сказочная история любви на фоне зимнего Петербурга XIX века. Матвей зарабатывает на жизнь доставкой кондитерских изделий, рассекая по замёрзшим каналам на доставшихся по наследству серебряных коньках. Однажды Матвей пробирается на шикарный Зимний бал в Михайловский замок, где знакомится с прекрасной и образованной Алисой — дочкой состоятельного чиновника. Между молодыми людьми возникает взаимная симпатия, которая перерастает в большое чувство. Но, чтобы быть вместе, влюблённым предстоит пройти через серьёзные испытания, и только настоящая любовь способна разрушить любые преграды на пути к счастью.

Музыкальный фильм Je t’aime («Я тебя люблю») (18+)

Новогодняя премьера с любимыми звёздами — такими вы их ещё не видели! Что будет, если к проверенным музыкальным хитам и лучшим советским фильмам добавить романтику и шарм французского кинематографа? Получится Je t'aime («Я тебя люблю») — самая элегантная фантазия года. Неподражаемый Сергей Бурунов в образе Фантомаса представит зрителям музыкальные номера, в которых наши звёзды исполнят свои хиты на французский манер. А в перерывах между песнями мы перенесёмся в Париж, где развернётся действие культовых советских лент. Откройте своё сердце любви — и пусть оно поёт вместе с нами.

Фото: KION