Мэр Петрозаводска Инна Колыхматова поздравила горожан с Новым годом

Мэр Петрозаводска Инна Колыхматова поздравила всех жителей нашего города с наступившим Новым годом.

"Дорогие друзья! 2024 год подошел к концу, оставив после себя множество ярких впечатлений и непростых испытаний. Мы встретили их достойно и сплотились как никогда! Этот год был полон достижений, но впереди нас ждут новые горизонты!",

- сказала Инна Колыхматова.

"Верьте в себя и свои силы – пусть в 2025 году удача будет с вами, а в вашем доме всегда будет счастье, любовь и благополучие. С Новым годом!".