Автовокзал меняет расписание из-за перекрытия трассы «Кола»

Отменяются несколько автобусных рейсов по маршруту № 965 «Петрозаводск – Санкт-Петербург через Олонец». Об этом сообщил Автовокзал карельской столицы 7 августа.

Изменения расписания связаны с перевозкой крупногабаритного груза от границы Ленобласти и Карелии до Костомукши. Этот процесс будет сопровождаться перекрытием движения по трассе «Кола» с 02:00 до 07:00 в период с 08 по 12 августа. Из-за этого отменяются следующие рейсы:

– отправление из Петрозаводска 08.08.2021 в 13:00 и 21:30 (отправление из Санкт-Петербурга в 22:05 (08.08.2021) и 9:00 (09.08.2021) соответственно);



– отправление из Петрозаводска 09.08.2021 в 9:00 и 21:30 (отправление из Санкт-Петербурга в 17:20 (09.08.2021) и 9:00 (10.08.2021) соответственно).

8 августа будет выполнен рейс по маршруту № 965 «Петрозаводск – Санкт-Петербург через Олонец» с отправлением из Петрозаводска в 9:00 (отправление из Санкт-Петербурга в 17:20). 9 августа будет выполнен рейс по маршруту № 965 «Петрозаводск – Санкт-Петербург через Олонец» с отправлением из Петрозаводска в 13:00 (отправление из Санкт-Петербурга в 22:05).

Автовокзал предупреждает, что возможны оперативные изменения. Задать свои вопросы в разделе "обратная связь" на официальном сайте Автовокзала, а также в группе Вконтакте. // Фото: avokzal.karelia.ru