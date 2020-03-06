Автор хита Наргиз и Фадеева написала песню для петрозаводчанки

Вышел в свет релиз сингла Ады Вай «Высшая философия». Ада Вай – псевдоним уроженки Медвежьегорска Юлии Богдановой. Слова новой песни написала Наталья Касимцева – автор хита Наргиз и Максима Фадеева «Вдвоем», песни Максима Фадеева «Стану ли я счастливей», Аллы Пугачевой «Поживи в моей шкуре», Юлии Савичевой «Не бойся», Лолиты Милявской «Анатомия» и многих других. Композитором и музыкальным продюсером песни «Высшая философия» стал Сергей Найдун, который также работает со звездами, такими как: Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Стас Михайлов, Авраам Руссо и многими другими.

Юлия поет с 12 лет. На несколько лет она оставляла творческую деятельность в связи с замужеством и рождением ребенка. А недавно что-то как будто екнуло: поняла, что настал тот момент, когда обязательно нужно снова петь.

– Я мечтала, чтобы для меня написал песню один из авторов песен Аллы Пугачевой, которую я безумно люблю. Написала Наталье Касимцевой и, к моему удивлению, она ответила. Мы долго общались, думали, что для меня лучше подойдет. Наталья сказала, что мне нужно петь песни, которые трогают за душу. И появилась «Высшая философия» – моя первая песня такого профессионального уровня. В нее была вложена душа, и мне очень хочется, чтобы нам удалось достучаться до сердец слушателей,

– рассказала порталу «Петрозаводск говорит» Юлия Богданова.

Песню записали в одной из лучших студий звукозаписи в Москве. Ее можно будет послушать на многих известных интернет-площадках страны и мира.

В Карелии Юлию знают в основном жители Медвежьегорска. В Петрозаводске она занимала второе место в музыкальном конкурсе «Щит и лира» МВД по Республике Карелия в 2009 году. Всю жизнь ее вдохновляло творчество Аллы Пугачевой, на котором она выросла. Самая большая мечта певицы – встретиться с Примадонной. Юлию, кстати, часто с ней сравнивают, они чем-то похожи внешне.

Юлия и ее муж Юрий Сироткин работают ведущими. Супруг во всем поддерживает жену.

– Я всегда понимал, что живу с талантом,

– признался Юрий порталу «Петрозаводск говорит».

В апреле появится вторая песня Ады Вай. Автором ее слов стала Ирина Секачева, которая написала многие песни для участников «Фабрики звезд», такие как «Шоколадный заяц», «Муси-пуси», «Когда я стану кошкой», «Капли абсента», «Вова-чума», «Скажи, не молчи» и другие. В работе также третья песня, автором которой стал Сергей Найдун.

Ада Вай верит, что песня «выстрелит», и о ней узнают. Послушать сингл можно здесь.

Валентина Платонова