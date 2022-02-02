Автопарк общественного транспорта Карелии обновили

Новенькие автобусы МАЗ, ПАЗ и HIGER теперь будут колесить по пригородным и междугородним маршрутам. 12 транспортных средств обновят автопарк региональных предприятий «Карелавтотранс» и «Карелавтотранс-Сервис». На их приобретение власти региона выделили 105 миллионов бюджетных рублей.

«Все автобусы соответствуют требованиям по обеспечению доступности для маломобильных групп населения. Машины прибыли в Петрозаводск и в ближайшее время выйдут на пригородные и междугородние маршруты»,

- сообщил жителям Карелии на своей странице в соцсети ВК глава региона Артур Парфенчиков.

Напомним, что обновление парка автопредприятий началось два года назад. Ранее были закуплены 28 автобусов, которые сейчас обслуживают муниципальные маршруты в 14 районах Карелии. Кроме того, в текущем году власти планируют направить из республиканской казны почти 300 миллионов рублей на приобретение троллейбусов. Фото: gov.karelia.ru