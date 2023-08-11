Автомобилистов предупредили о сужении дороги в центре Петрозаводска

Работы по реконструкции теплосети на площади Гагарина вошли в новую стадию. Из-за работ произошло сужение дороги в районе дома №1. Движение в направлении проспекта Ленина ограничено по левой стороне, предупредили в администрации Петрозаводска.

Во второй половине августа ремонт проведу на правой части дороги. Завершить все работы обещают до конца лета, также обещают восстановить нарушенное благоустройство.

Также из-за проводимой реконструкции троллейбус №1 до 20 августа движется по измененному маршруту, после остановки «Автовокзал» троллейбус забирает и высаживает горожан у дома №33 на Красноармейской улице. А троллейбус №8 временно перестал выходить на линию. // фото «Петрозаводск говорит»