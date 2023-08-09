09 августа 2023, 10:19
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Водителям закроют въезд на площадь Кирова

Петрозаводчан предупредили об изменении схемы движения в центре города 30 и 31 августа

В конце августа в центре Петрозаводска изменится схема движения.

30 и 31 августа закроют въезд на площадь Кирова со стороны улицы «Правды» и проспекта Карла Маркса. Пешеходная зона будет организована с 18:00 30 августа до 23:50 31 августа, предупредили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения связаны с проведением музыкального фестиваля под открытым небом на центральной городской площадке. // фото «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
площадь Кирова
новости петрозаводска
схема движения
фестиваль