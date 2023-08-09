09 августа 2023, 10:19
Водителям закроют въезд на площадь Кирова
Петрозаводчан предупредили об изменении схемы движения в центре города 30 и 31 августа
В конце августа в центре Петрозаводска изменится схема движения.
30 и 31 августа закроют въезд на площадь Кирова со стороны улицы «Правды» и проспекта Карла Маркса. Пешеходная зона будет организована с 18:00 30 августа до 23:50 31 августа, предупредили в пресс-службе городской администрации.
Ограничения связаны с проведением музыкального фестиваля под открытым небом на центральной городской площадке. // фото «Петрозаводск говорит»