Водителям закроют въезд на площадь Кирова

В конце августа в центре Петрозаводска изменится схема движения.

30 и 31 августа закроют въезд на площадь Кирова со стороны улицы «Правды» и проспекта Карла Маркса. Пешеходная зона будет организована с 18:00 30 августа до 23:50 31 августа, предупредили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения связаны с проведением музыкального фестиваля под открытым небом на центральной городской площадке. // фото «Петрозаводск говорит»