24 мая 2024, 14:56
Автоклуб 10 RUS

Автомобилистам вернут возможность парковаться на Коммунальной улице

Петрозаводчане сообщили о работах по переносу дорожных знаков вблизи Гоголевского центра

Установленные 4 апреля дорожные знаки, запрещающие машинам парковаться вблизи Гоголевского центра в Петрозаводске, переставляют. Об этом написали очевидцы в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«На Коммунальной меняют знаки. Вернут парковку от Горького до въезда во двор бывшей Слюдянки»,

- написали в сообществе.

Одни пользователи назвали это «фантастикой» и радостно восприняли изменения, другие стали шутить, что должно быть эвакуатор сломали от перегрузки.

Напомним, петрозаводчане были недовольны запретом парковки в этом месте – там много магазинов, различных центров услуг и поблизости вокзал. 6 мая петрозаводчанину пришел ответ из мэрии, где говорилось, что дорожные знаки перенесут, чтобы уменьшить зону действия ограничений в летний период. // фото «Петрозаводск говорит»

Обсудить
Метки: 
новости петрозаводска
коммунальная улица
парковка
дорожный знак