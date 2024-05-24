Автомобилистам вернут возможность парковаться на Коммунальной улице
Установленные 4 апреля дорожные знаки, запрещающие машинам парковаться вблизи Гоголевского центра в Петрозаводске, переставляют. Об этом написали очевидцы в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
«На Коммунальной меняют знаки. Вернут парковку от Горького до въезда во двор бывшей Слюдянки»,
- написали в сообществе.
Одни пользователи назвали это «фантастикой» и радостно восприняли изменения, другие стали шутить, что должно быть эвакуатор сломали от перегрузки.
Напомним, петрозаводчане были недовольны запретом парковки в этом месте – там много магазинов, различных центров услуг и поблизости вокзал. 6 мая петрозаводчанину пришел ответ из мэрии, где говорилось, что дорожные знаки перенесут, чтобы уменьшить зону действия ограничений в летний период. // фото «Петрозаводск говорит»