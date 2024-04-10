10 апреля 2024, 11:04
Общество

Водителей Петрозаводска призвали не нарушать ПДД на улице Коммунальной

Не все автомобилисты карельской столицы успели привыкнуть к новой схеме движения

Водителям Петрозаводска напоминают о том, что на улице Коммунальной изменилась схема движения. Соответствующее сообщение публикует Госавтоинспекция города.

С 4 апреля на улице Коммунальной на участке от улицы Гоголя до улицы Максима Горького введено двустороннее движение. Также запрещена остановка транспорта.

Не все автомобилисты привыкли к изменениям. Машины нарушителей эвакуируют.

Водителей попросили обращать внимание на знаки и строго соблюдать ПДД. // Фото ГИБДД Петрозаводска

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Петрозаводск
улица коммунальная
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схема движения
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