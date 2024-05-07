Парковку на Коммунальной улице в Петрозаводске планируют вернуть

Водители смогут снова парковать автомобили на Коммунальной улице в Петрозаводске. Об этом сообщили в мэрии в ответ на обращение одного из петрозаводчан. Фотографию этого письма опубликовали в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Ответ подписал руководитель комитета ЖКХ горадминистрации Борис Лоскутов. В письме сказано, что расположение знака «Остановка запрещена» на улице Коммунальной собираются изменить этим летом.

- Администрацией запланированы мероприятия по переносу стойки с дорожными знаками 3.27 «Остановка запрещена» для уменьшения зоны действия запрета остановки и стоянки транспортных средств в летний период 2024 года,

- сказано в письме.

Напомним, запрет парковки на этом участке городские власти ввели 4 апреля этого года. Горожане остались недовольны, так как ранее подъезжали к расположенным рядом магазинам и центрам услуг и оставляли автомобили вдоль дороги. // фото: pexels.com