07 мая 2024, 08:41
Агрессивные чайки в Петрозаводске поселились на территории детсада
Из-за сезона выведения птенцов птицы стали нападать на людей
Чайки в Петрозаводске стали проявлять агрессию. Причина - сезон выведения птенцов, сообщил близкий к МЧС Карелии источник.
Так, к примеру, днем 6 мая на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи.
Люди рассказали, что на территории детского садика на улице Антонова птицы проявляют агрессию.
Прибывшие к месту вызова пожарные сняли с крыши гнездо и перенесли его за территорию детского садика.
Практически аналогичная ситуация произошла днем ранее на территории медицинского учреждения на улице Кирова. // фото: freepik.com