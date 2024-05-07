Агрессивные чайки в Петрозаводске поселились на территории детсада

Чайки в Петрозаводске стали проявлять агрессию. Причина - сезон выведения птенцов, сообщил близкий к МЧС Карелии источник.

Так, к примеру, днем 6 мая на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи.

Люди рассказали, что на территории детского садика на улице Антонова птицы проявляют агрессию.

Прибывшие к месту вызова пожарные сняли с крыши гнездо и перенесли его за территорию детского садика.

Практически аналогичная ситуация произошла днем ранее на территории медицинского учреждения на улице Кирова. // фото: freepik.com