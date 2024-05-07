Жители Сортавалы так засорили канализацию, что сгорели насосы

Система канализации в Сортавале регулярно выходит из строя из-за неправильных действий местных жителей. Об этом рассказали в администрации Сортавальского поселения.

Люди выбрасывают в унитазы мусор, который туда бросать нельзя. В результате трубы засоряются, ломаются и сгорают дорогие насосы. Самый дешевый стоит порядка 120 тысяч рублей, есть насосы и за 300 тысяч, которые приходится менять.

В частности, 5 и 6 мая специалисты «Карелводоканала» прочищали засор на улицах Карельской,73 и Кайманова, 13.

Власти попросили горожан не бросать в канализацию влажные салфетки, бытовой мусор и остатки еды. // фото: администрация Сортавалы/ВКонтакте