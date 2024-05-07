Три участка на двух озерах в Карелии отдали в аренду форелеводам

В аренду форелеводческим хозяйствам в Карелии отдали очередные участки озер. На этот раз фермы организуют на озерах Янисъярви и Калмозере. Предприниматели получили на 10 лет три рыбоводных участка.

Аукцион прошел 3 мая в Северо-Западном управлении агентства по рыболовству в Петербурге.

Участки на Калмозере и Янисъярви получила компания «Форельфиш» из подмосковного Ногинска. Это обошлось ей в 9 и 21,5 миллиона рублей соответственно.

Еще один участок на озере Янисъярви отдали другой компании за 30 миллионов рублей.

Напомним, против создания форелеводческого хозяйства на Калмозере протестовали жители поселка Тикша. Озеро, на берегах которого он стоит, соединено с Калмозером. Оно уже загрязнено из-за разведения форели, воду не только нельзя пить, но и использовать для технических нужд, говорят люди. Они требовали, чтобы расформировали уже имеющийся рыбоводческий участок и не создавали новый. // фото: freepik.com

