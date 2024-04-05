05 апреля 2024, 09:24
Общество

Жители поселка Карелии написали петицию против форелеводов

В поселке Тикша Муезерского района опасаются загрязнения еще одного озера

Жители поселка Тикша Музерского района создали и активно подписыват петицию против размещения форелеводческого хозяйства на озере Калмозеро.

"Наш поселок и наши озера находятся в опасности. Озеро Новинка уже загрязнено форелеводами, это нужно остановить. Вода уже стала непригодной для технических нужд, а до появления садков ее пили. Происходит самая настоящая экологическая катастрофа! На очереди Калмозеро, излюбленное место отдыха местного и приезжего населения", 

- говорится в петиции. 

Жители Тикши отмечают, что Калмозеро находится недалеко от поселка, через него протекате река Чирка-Кемь, поэтому все отходы жизнедеятельности рыбы будут попадать в Белое море. 

За два дня петицию подписали больше тысячи человек. // Фото: паблик "Тикша" в ВК. 

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Метки: 
новости Карелии
Муезерский район
поселок тикши
местные жители против форелеводов
петиция