05 апреля 2024, 09:24
Жители поселка Карелии написали петицию против форелеводов
В поселке Тикша Муезерского района опасаются загрязнения еще одного озера
Жители поселка Тикша Музерского района создали и активно подписыват петицию против размещения форелеводческого хозяйства на озере Калмозеро.
"Наш поселок и наши озера находятся в опасности. Озеро Новинка уже загрязнено форелеводами, это нужно остановить. Вода уже стала непригодной для технических нужд, а до появления садков ее пили. Происходит самая настоящая экологическая катастрофа! На очереди Калмозеро, излюбленное место отдыха местного и приезжего населения",
- говорится в петиции.
Жители Тикши отмечают, что Калмозеро находится недалеко от поселка, через него протекате река Чирка-Кемь, поэтому все отходы жизнедеятельности рыбы будут попадать в Белое море.
За два дня петицию подписали больше тысячи человек. // Фото: паблик "Тикша" в ВК.