Жители поселка Карелии написали петицию против форелеводов

Жители поселка Тикша Музерского района создали и активно подписыват петицию против размещения форелеводческого хозяйства на озере Калмозеро.

"Наш поселок и наши озера находятся в опасности. Озеро Новинка уже загрязнено форелеводами, это нужно остановить. Вода уже стала непригодной для технических нужд, а до появления садков ее пили. Происходит самая настоящая экологическая катастрофа! На очереди Калмозеро, излюбленное место отдыха местного и приезжего населения",

- говорится в петиции.

Жители Тикши отмечают, что Калмозеро находится недалеко от поселка, через него протекате река Чирка-Кемь, поэтому все отходы жизнедеятельности рыбы будут попадать в Белое море.

За два дня петицию подписали больше тысячи человек. // Фото: паблик "Тикша" в ВК.