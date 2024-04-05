05 апреля 2024, 09:14
Водителей в Петрозаводске предупредили об опасности яркого солнца
Автомобилистов и пешеходов может ослепить, нужно быть осторожнее
Погода в Петрозаводске сегодня солнечная. Но для водителей и пешеходов яркое солнце опасно, предупредили в Госавтоинспекции.
Оно может существенно ограничить видимость, ослепить. Вдобавок увеличивается и снижается быстрота реакции.
Поэтому водитель может не заметить на дороге препятствий, ям, не увидеть сигнал светофора, разметку или пешехода.
Автомобилистов попросили увеличить дистанцию до едущего впереди автомобиля и быть предельно внимательными. Пешеходам рекомендовали быть особенно осторожными при переходе дороги. // фото: ГИБДД Петрозаводска