Две врачебные амбулатории ремонтируют в Беломорском районе

Две врачебные амбулатории приводят в порядок в Беломорском районе. Ремонт идет в медучреждениях в поселках Вирандозеро и Сосновец, рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

В Сосновце завершается ремонт крыши. Здесь установили новые конструкции, гидроизоляцию и опоры.

В Вирандозере только приступают к ремонту. Полностью заменят кровлю, отремонтируют коридор и кабинеты. Появятся новые потолки, заменят трубы и электропроводку, кабели, светильники и выключатели, оконные блоки, подоконники и откосы. Ремонта требуют также стены, их подготовят к покраске.

- Это ответственный этап. Будем за этим особенно следить,

- отметил министр.

В 2023 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения в Карелии отремонтировали 53 объекта. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте