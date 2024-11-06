Автомобили столкнулись на аварийном перекрестке в Петрозаводске

В Петрозаводске на пересечении улиц Правды и Володарского днем 6 ноября произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как автомобиль, выезжавший со второстепенной дороги, не уступил машине, которая двигалась по главной. Произошло столкновение.

В результате аварии транспортные средства получили повреждения. Движение на аварийном перекрестке было затруднено в течение некоторого времени. // Фото: скриншот видео Sampo.ru