06 ноября 2024, 21:21
Автомобили столкнулись на аварийном перекрестке в Петрозаводске
Дорожный инцидент на улице Правды в карельской столице попал в объектив камеры наблюдения
В Петрозаводске на пересечении улиц Правды и Володарского днем 6 ноября произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.
На кадрах видно, как автомобиль, выезжавший со второстепенной дороги, не уступил машине, которая двигалась по главной. Произошло столкновение.
В результате аварии транспортные средства получили повреждения. Движение на аварийном перекрестке было затруднено в течение некоторого времени. // Фото: скриншот видео Sampo.ru