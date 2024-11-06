Пожар в многоэтажке вспыхнул в Петрозаводске

Вечером 6 ноября в Петрозаводске произошел пожар в жилом доме на Кукковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Карельский дворик».

По данным источника, огонь вспыхнул в пятиэтажном доме по адресу Ровио, 24. Очевидцы сообщают, что пожар тушат в одной из квартир.

На месте ЧП работают пожарные, скорая помощь. Есть ли пострадавшие, пока не известно. // Фото: unsplash.com / Quido Jansen