06 ноября 2024, 19:05
Происшествия

Пожар в многоэтажке вспыхнул в Петрозаводске

Очевидцы сообщают о возгорании в пятиэтажном доме на Кукковке

Вечером 6 ноября в Петрозаводске произошел пожар в жилом доме на Кукковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Карельский дворик».

По данным источника, огонь вспыхнул в пятиэтажном доме по адресу Ровио, 24. Очевидцы сообщают, что пожар тушат в одной из квартир.

На месте ЧП работают пожарные, скорая помощь. Есть ли пострадавшие, пока не известно. // Фото: unsplash.com / Quido Jansen

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