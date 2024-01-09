09 января 2024, 15:20
Автомобили нарушителей эвакуировали ночью на Кукковке
Восемь автомобилей нарушителей увез на спецстоянку эвакуатор
Восемь петрозаводчан не нашли сегодня утром свои автомобили, которые были припаркованы на улице Фролова. Транспортные средства увез эвакуатор.
«Восемь автовладельцев проигнорировали требования дорожных знаков, запрещающих остановку транспортных средств с 00 до 6 часов во вторник на улице Фролова»,
- прокомментировали в Госавтоинспекции.
Припаркованные с нарушениями автомобили, которые мешали снегоуборочной техники, увезли на спецстоянку. Теперь нарушителям придется выплатить штраф 1500 рублей. // фото пресс-служба Госавтоинспекции Петрозаводска