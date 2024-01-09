Автомобиль сплющило после групповой аварии в Карелии

Утром 8 января на 581-м километре дороги А-119 в Медвежьегорском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, водитель автомобиля Fiat Punto допустила столкновение с Suzuki Grand Vitara и с Hyundai Terracan.

В результате происшествия 35-летняя виновница аварии получила травмы. Женщина была доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи. // Фото ГИБДД Карелии