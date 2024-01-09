09 января 2024, 14:22
Движение на Варкауса в сторону центра города оказалось заблокировано
Из-за аварии водителям приходится искать пути объезда
Сегодня днем на набережной Варкауса в столице Карелии столкнулись автомобиль с прицепом и большегруз. Авария произошла в районе разворота.
В результате движение в сторону центра города оказалось заблокировано.
«Движение по улице полностью заблокировано, от улицы Московская до Ленинградского кольца», - сообщили в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Водители объезжают место аварии по дворам. // фото скриншот видео из VK-сообщества