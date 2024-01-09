Пассажирский автобус вылетел в кювет в Карелии

В Медвежьегорском районе 5 января произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, инцидент случился в 11:15 у поселка Больничный. Водитель автобуса не справился с управлением, и тот вылетел в кювет.

В аварии пострадала 25-летняя пассажирка. Выяснилось, что она не была пристегнута ремнем безопасности. По факту случившегося проводится проверка. // Фото ГИБДД