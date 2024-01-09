09 января 2024, 13:59
Пассажирский автобус вылетел в кювет в Карелии
Девушка получила травмы в инциденте с автобусом в Медвежьегорском районе
В Медвежьегорском районе 5 января произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.
По данным ведомства, инцидент случился в 11:15 у поселка Больничный. Водитель автобуса не справился с управлением, и тот вылетел в кювет.
В аварии пострадала 25-летняя пассажирка. Выяснилось, что она не была пристегнута ремнем безопасности. По факту случившегося проводится проверка. // Фото ГИБДД